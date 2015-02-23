У Лос-Анджелесі вручили Оскар 2015 (фото)

Тріумфатором вечора стала картина "Бердмен" мексиканця Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Він особисто отримав одразу три золоті статуетки за кращий фільм, кращу режисерську роботу і кращий оригінальний сценарій. Крім того, стрічці присудили премію ще в одній номінації - " за кращу режисерську роботу.

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Також "Бердмену" вдалося здобути перемогу в чотирьох з дев'яти категорій, у яких був представлений фільм, повідомляє Росбалт.

Такого ж результату добилася і картина Уеса Андерсона "Готель "Гранд Будапешт". Їй присудили перемогу в номінаціях за кращий грим, костюм, художнє оформлення і музику.

Роботу Андерсона багато критиків вже встигли визнати абсолютно неповторною. У його фільмі унікальний стиль, вони зачаровують, в тому числі, і з візуальної точки зору.

За кращу жіночу роль експерти кіноакадемії відзначили Джуліану Мур, яка зіграла у драматичному фільмі "Все ще Еліс".

Ця картина розповідає історію професора лінгвістики Еліс Хаулэнд, яка викладає в Колумбійському університеті. Їй 50 років, вона заміжня, у неї троє дорослих дітей. Її життя кардинально змінюється після того, як у неї діагностують ранню стадію хвороби Альцгеймера.

Ще одна картина про людину, уражену страшною недугою, була представлена на церемонії - "Теорія всього". За головну роль в цьому фільмі свій перший "Оскар" отримав сьогодні британський актор Едді Редмейн.

"Теорія всього" - англійський мелодраматичний фільм режисера Джеймса Марша, заснований на мемуарах Джейн Хокінг, присвячених відносинам з її колишнім чоловіком - фізиком Стівеном Хокінгом.

Редмейн присвятив свій "Оскар" всім людям, які борються з боковим аміотрофічним склерозом, від якого страждає і Стівен Хокінг.

За кращу чоловічу роль другого плану кіноакадемія США відзначила Джей Кей Сіммонса, який зіграв Теренса Флетчера в "Одержимості".

Ця музична драма розповідає історію молодої людини Ендрю, який мріє стати великим і його мрія, здавалося б, ось-ось здійсниться. Юнака зауважує справжній геній, диригент кращого в країні оркестру. Бажання Ендрю домогтися успіху швидко стає одержимістю, а безжалісний наставник продовжує підштовхувати його все далі і далі - за межі людських можливостей.

В аналогічній "жіночій" номінації перемогу здобула Патрися Аркетт. Її відзначили за роль матері головного героя в драмі "Отроцтво". Дивовижний фільм оповідає історію життя Мейсона, його дитинство і юність. Історія охоплює дванадцять років звичайній життя і складається з невеликих епізодів, що показують дорослішання відносини з батьками дитини, підлітка, юнака.

Сюжет розгортається на тлі мінливого часу, американської історії, політики, культури від війни в Іраку до президентства Барака Обами.

Цікаво, що зйомки фільму розпочалися влітку 2002 року в Остіні, штат Техас. Головну роль виконав семирічний (на той час) хлопчик Эллар Колтрейн, який не міг бути замінений ніким іншим до закінчення зйомок. Картина знімалася без чіткого сценарію, який постійно переписувався від року до року.

Всього вона була представлена сьогодні в шести номінаціях на "Оскар".

Кращим фільмом іноземною мовою за версією американської кіноакадемії була визнана картина "Іда" польського режисера Павла Павліковського.

Дія картини розгортається в Польщі 1960-х років. Фільм розповідає історію Анни, молодої послушниці, яка, перед тим, як прийняти обітницю, за порадою настоятельки їде в гості до своєї тітки Ванді, судді і колишнього прокурора сталінських часів. Ванда повідомляє, що справжнє ім'я Ганни - Іда Лебенштейн, і що її єврейські батьки були вбиті під час війни. Іда вирішує знайти їхні могили. Разом з Вандою вони їдуть у подорож, яка проллє світло на їх минуле і визначить їх майбутнє.

Картина "Іда" обійшла у своїй номінації чотири фільми, в тому числі, і "Левіафан" Андрія Звягінцева.