Путін про причетність його помічника до розстрілів на Майдані: це "повна нісенітниця"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

«У нас контакт зберігається. Я іноді просто дещо дивуюся публічним заявам керівництва України, наприклад про те, що співробітники нашої адміністрації брали участь у трагічних подіях на Майдані рік тому - це абсолютно повна нісенітниця, настільки далека від дійсності, що навіть дивуєшся, звідки вона береться», - сказав Путін.

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«Іноді я потім чую, що такі заяви базуються на неточних даних спеціальних служб, як мені іноді говорять, але я попросив бути уважнішими при використанні тих відомостей, які лягають на стіл моїх українських колег», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вручення державних нагород членам сімей Героїв Небесної Сотні заявив про наявні свідчення бійців «Альфи» щодо причетності до масових вбивств на Майдані в лютому минулого року помічника президента Росії Владислава Суркова, який керував організацією снайперських груп іноземців.