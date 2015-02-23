Путін заявив, що війни між Росією і Україною не буде

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Я думаю, що такий апокаліптичний сценарій навряд чи можливий, і сподіваюся, що до цього ніколи не дійде", - сказав Путін.

При цьому, за словами російського лідера, влада України повинна налагодити відносини з мешканцями південного сходу країни.

Читайте такожПутіну не подобається, що світова спільнота знає про пряме вторгнення РФ в Україну

"Керівництво такої великої європейської країни, як Україна, насамперед, має повернути країну до нормального життя, налагодити економіку, соціальну сферу, налагодити свої відносини з південним сходом країни цивілізованим чином, забезпечити законні права та інтереси людей, які проживають у Донбасі, скажімо", - заявив Путін.

Коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про намір повернути анексований Росією Крим, Путін підкреслив, що це, на його думку, "речі реваншистського характеру".

Незважаючи на звинувачення з боку Києва і західних держав, Москва продовжує заперечувати будь-яку причетність до подій на південному сході України.