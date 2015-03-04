Путін назвав реформи в Україні "знущанням"

«За формою все правильно, а по суті, як говорив класик, - знущання», - заявив Путін, відповідаючи на питання про те, як він оцінює реформи в Україні, повідомляє РБК.

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Нагадаємо, Україна повинна провести ряд реформ для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом $17,5 млрд. Згідно з домовленостями з МВФ, тарифи на газ і тепло для населення України будуть підвищуватися до ринкового рівня поетапно протягом двох років.