У Казахстані кількість претендентів на президентський пост досягла 14 осіб

Ще троє самовисуванців заявили про своє бажання поборотися за посаду президента Казахстану на дострокових виборах, повідомила в понеділок Центральна виборча комісія республіки, передає РИА Новости.

Позачергові президентські вибори в Казахстані призначені на 26 квітня після численних звернень громадських організацій і громадян провести президентські вибори 2015 року, враховуючи складну економічну ситуацію в світі і щоб президентські вибори не збіглися з парламентськими в 2016 році. Президент Нурсултан Назарбаєв повідомив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах.

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За інформацією Центрвиборчкому, документи в комісію у порядку самовисування подали Кайрат Маишев, Бахтіяр Естемесов і Канат Турагельдиев. В інформації ЦВК не наводяться дані про вік і рід занять претендентів. Таким чином, загальне число претендентів на президентський пост досягло 14 осіб, серед яких 13 самовисуванців і один від Комуністичної народної партії Казахстану (КНПК).

Один претендент вже затверджений кандидатом - Лимані Койшиєвій видані листи для збирання підписів виборців на свою підтримку. ЦВК раніше відхилила кандидатури п'яти претендентів, двоє з яких не досягли належного за законом 40-річного віку, а троє не зуміли здати іспит на знання державної мови.