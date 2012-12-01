Казахстан відзначає нове державне свято - День першого президента

Крім того, як повідомляє РІА «Новости», у День першого президента будуть реалізовані соціальні проекти: підприємці в регіонах преміюють співробітників, місцеві влади виділять кошти для ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів і дітей-сиріт.

В Астані 1 грудня піднімуть новий штандарт президента Казахстану.

Парламент Казахстану 10 грудня 2011 року ухвалив закон про заснування 1 грудня державного свята - Дня першого президента Казахстану. Закон був підписаний главою держави 14 грудня.

Пропозицію про нове свято висунула група депутатів сенату парламенту Казахстану напередодні святкування 20-річчя незалежності: саме 1 грудня було обрано першого президента і встановлено інститут президентства Республіки Казахстан.

1 грудня 1991 року відбулися перші всенародні вибори президента республіки, в ході яких діючий президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв одержав підтримку 98,7% виборців.