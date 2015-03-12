У Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Саргсяном, однак фото або відео не надали

13:11, 12 березня 2015
Світ
1976 0

У Кремлі повідомили про телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з президентом Вірменії Сержем Саргсяном, але фото або відео російського лідера не представлене.

Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Узгоджено плани майбутніх особистих контактів, що включають спільну участь у пам'ятних заходів, приурочених 100-річчю геноциду, і в святкуванні 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, обговорено ключові теми російсько-вірменського союзницького партнерства, що стосуються, зокрема, співробітництва у сфері мирного атома і в нафтогазовій галузі. З урахуванням набрання чинності 2 січня 2015 року Договору про приєднання Вірменії до Євразійського економічного союзу, лідери двох країн обмінялися думками щодо подальшого розвитку інтеграційних процесів, йдеться в повідомленні Кремля.

Читайте такожУ мережі активно обговорюють таємниче зникнення Путіна (фото)

Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Крім того, скасовано зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі й РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу.

Сьогодні, 12 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про здоров'я Путіна «не потрібно хвилюватися», незважаючи на те, що він вже кілька днів не з'являвся на публіці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter