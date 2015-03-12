У Кремлі повідомили про телефонну розмову Путіна з Саргсяном, однак фото або відео не надали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Узгоджено плани майбутніх особистих контактів, що включають спільну участь у пам'ятних заходів, приурочених 100-річчю геноциду, і в святкуванні 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, обговорено ключові теми російсько-вірменського союзницького партнерства, що стосуються, зокрема, співробітництва у сфері мирного атома і в нафтогазовій галузі. З урахуванням набрання чинності 2 січня 2015 року Договору про приєднання Вірменії до Євразійського економічного союзу, лідери двох країн обмінялися думками щодо подальшого розвитку інтеграційних процесів, йдеться в повідомленні Кремля.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останній раз Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Крім того, скасовано зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі й РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу.

Сьогодні, 12 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про здоров'я Путіна «не потрібно хвилюватися», незважаючи на те, що він вже кілька днів не з'являвся на публіці.