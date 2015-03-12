У Бангладеш завалилася будівля, під завалами знаходяться десятки людей (фото)

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними поліції, у момент обвалення в багатоповерховому будинку знаходилися близько сотні робітників.

Читайте такожУ Бангладеш затонув пором з сотнями пасажирів

З-під завалів врятовано більше сорока чоловік, багато хто одержали травми. Доля інших невідома.

Трагедія сталася в портовому місті Монгла, розташованому на північний захід від столиці Дакки.