У Бангладеш завалилася будівля, під завалами знаходяться десятки людей (фото)

18:21, 12 березня 2015
Світ
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В результаті обвалення споруджуваного цементного заводу у Бангладеш щонайменше п'ять людей загинули і ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними поліції, у момент обвалення в багатоповерховому будинку знаходилися близько сотні робітників.

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З-під завалів врятовано більше сорока чоловік, багато хто одержали травми. Доля інших невідома.

REUTERS

Трагедія сталася в портовому місті Монгла, розташованому на північний захід від столиці Дакки.

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