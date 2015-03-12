У Бангладеш завалилася будівля, під завалами знаходяться десятки людей (фото)
18:21, 12 березня 2015Світ
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В результаті обвалення споруджуваного цементного заводу у Бангладеш щонайменше п'ять людей загинули і ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За даними поліції, у момент обвалення в багатоповерховому будинку знаходилися близько сотні робітників.
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З-під завалів врятовано більше сорока чоловік, багато хто одержали травми. Доля інших невідома.
REUTERS
Трагедія сталася в портовому місті Монгла, розташованому на північний захід від столиці Дакки.
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