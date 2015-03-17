У США виключили ймовірність прямих переговорів з президентом Сирії Асадом

Американська адміністрація виключає можливість прямих переговорів з президентом Сирії Башаром Асадом. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У того, хто вбив десятки тисяч своїх співгромадян, немає права грати яку-небудь роль у визначенні майбутнього країни", - заявила у Вашингтоні представник держдепартаменту Джен Псакі.

У той же час вона додала, що контакти з представниками режиму в Дамаску в цілях пошуку шляхів політичного врегулювання конфлікту допустимі.

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Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив про можливість переговорів з Асадом, що викликало подив у союзників Вашингтона.

"Якщо б Асад залишився при владі після закінчення громадянської війни, це стало б абсолютним скандалом, гігантським подарунком "Ісламській державі", - заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус.