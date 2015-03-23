У молдовській Гагаузії обрали проросійського губернатора
Виборці автономного утворення Молдови Гагаузії підтримали на виборах губернатора краю Ірину Влах, відому своїми проросійськими поглядами.
Про це повідомила ЦВК регіону. Влах, що йшла на вибори як незалежний кандидат, отримала 51% голосів виборців. Її найближчий конкурент – Микола Дудогло, колишній мер столиці Гагаузії – Комраті, отримав 19 відсотків голосів, пише Радіо Свобода.
Чинний глава Гагаузії Михайло Формузал вже привітав Влах з перемогою
Досі Влах була депутатом парламенту, відтепер, за законами Молдови, глава Гагаузії стає членом молдовського уряду.
Читайте також98% гагаузів Молдови проголосували на референдумі за Митний союзГагаузія – регіон, населений здебільшого етнічними гагаузами, має економічну самостійність, але з молдовською поліцією, школами і судами.
Торік Гагаузія на референдумі відмовилася від інтеграції до ЄС і обрала курс на зближення з Росією.
Молдовські чиновники минулого тижня заборонили журналістам російського телебачення висвітлювати вибори в Гагаузії.