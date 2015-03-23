У молдовській Гагаузії обрали проросійського губернатора

Про це повідомила ЦВК регіону. Влах, що йшла на вибори як незалежний кандидат, отримала 51% голосів виборців. Її найближчий конкурент – Микола Дудогло, колишній мер столиці Гагаузії – Комраті, отримав 19 відсотків голосів, пише Радіо Свобода.

Чинний глава Гагаузії Михайло Формузал вже привітав Влах з перемогою

Досі Влах була депутатом парламенту, відтепер, за законами Молдови, глава Гагаузії стає членом молдовського уряду.

Читайте також98% гагаузів Молдови проголосували на референдумі за Митний союзГагаузія – регіон, населений здебільшого етнічними гагаузами, має економічну самостійність, але з молдовською поліцією, школами і судами.

Торік Гагаузія на референдумі відмовилася від інтеграції до ЄС і обрала курс на зближення з Росією.

Молдовські чиновники минулого тижня заборонили журналістам російського телебачення висвітлювати вибори в Гагаузії.