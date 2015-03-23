У Британії з'явилися перші пластикові гроші (фото, відео)

У Шотландії надійшли в обіг перші у Великобританії пластикові гроші. Про це повідомляють BBC News. Купюри номіналом п'ять фунтів надрукував місцевий комерційний банк Clydesdale, що має право випускати власні банкноти, передає Lenta.ru.

Всього планується надрукувати близько двох мільйонів таких купюр. Випуск пластикових грошей приурочений до 125-річчя спорудження моста через затоку Ферт-оф-Форт. На банкноті зображений творець цієї споруди, інженер Вільям Аррол.

У 2016 році гроші з полімерних матеріалів повинні надійти в обіг в Англії. В грудні 2013-го зазначалося, що на банкноті в п'ять фунтів буде зображений колишній прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль, а на десятифунтовій банкноті - письменниця Джейн Остін - автор роману «Гордість і упередження».

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Перші пластикові банкноти були випущені в Австралії наприкінці 1980-х років. На даний час такі гроші використовують у понад 20 країнах, включаючи Ізраїль, Нову Зеландію, Канаду, Китай.

Купюри з полімерних матеріалів є дорожчими за паперові у виготовленні, однак служать у 2,5 рази довше через те, що не піддаються впливу вологи та бруду. У середньому паперові банкноти в залежності від номіналу служать від 5,5 до 15 років.