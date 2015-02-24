У Німеччині продемонстрували новий дизайн купюри 20 євро (фото)

Нова банкнота номіналом 20 євро була представлена у вівторок у стінах Європейського центрального банку (ЄЦБ) у німецькому Франкфурті-на-Майні. Як заявив глава фінрегулятора Маріо Драгі, оновлена купюра буде введена в обіг 25 листопада поточного року. До цього моменту буде надруковано 4,3 млрд нових "двадцяток", пише ТАСС.

За розміром і загальною колірною гамою вони не будуть відрізнятися від попередніх. Їх головна особливість в порівнянні з банкнотами попереднього покоління полягає в оновлених елементи захисту, адже купюри саме цього номіналу підробляють частіше за інших.

Кілька помітних змін було внесено в дизайн. Зокрема, на оновленій "двадцятці" тепер з'явиться портрет героїні давньогрецькій міфології - Європи. Її зображення можна буде побачити у вигляді водяного знака, а також на голографічного вертикальній смузі. Ще один відмітний знак - цифра 20 в нижньому лівому кутку, яка буде змінювати свій колір з синього на темно-зелений в залежності від кута нахилу.

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"Ці нововведення дозволять зміцнити довіру до євро з боку 338 млн громадян, які проживають у країнах-членах валютного союзу", - заявив Драгі.

На кожній банкноті євро присутній підпис президента Європейського центробанку. Якщо на "двадцятках" попереднього зразка був розміщений автограф француза Жана-Клода Тріше, який очолював регулятор з 2003 по 2011 рік, то на нових купюрах буде вже автограф Драгі. Ще одна відмінність полягає в тому, що напис "євро" відтепер виконано не тільки латинським і грецьким шрифтом, але і кирилицею. Пов'язано це зі вступом до ЄС Болгарії в 2007 році. Крім того, абревіатура "ЄЦБ" вказана не на п'яти мовах, як раніше, а на дев'яти.

Раніше - в 2013 і 2014 роках - фінансовий регулятор ввів в обіг оновлені банкноти номіналом в 5 і 10 євро. У Франкфурті-на-Майні також збираються з часом повністю оновити купюри єдиної європейської валюти номіналом у 50, 100, 200 і 500 євро.