Арабські держави створять єдину армію

Про це повідомляє єгипетське телебачення, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Глави МЗС звернулися до генерального секретаря Ліги арабських держав (ЛАД) з тим, щоб протягом місяця сформувати загальні війська. Армія призначена для боротьби з загрозами безпеки шляхом здійснення швидких воєнних інтервенцій.

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Зустрічі міністрів передувала військова ооперация Саудівської Аравії проти шиїтських бойовиків (хоуситів) в Ємені. На підтримку Аравії виступили ЛАД, США, Великобританія, Франція, Туреччина, Судан, Єгипет і майже всі монархії Перської затоки.