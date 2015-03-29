У Росії стартувало "молитовне стояння" проти опери Вагнера: прийшли фундаменталісти, націоналісти і Валуєв

До участі у заході, називаючи його молитовним стоянням, закликав городян місцевий митрополит Тихон. Всіх, хто проігнорує акцію, за його словами, можна прирівняти до «христопродавців». Мітинг заявлено на 3 тисячі осіб і узгоджений з владою. Над натовпом видно прапори «НОД» і «Народного собору», повідомляє кореспондент місцевого видання Тайга.інфо.

Заявником виступив керівник місцевого відділення «Народного собору» Юрій Задоя. Офіційна мета мітингу - озвучити «думку про відповідальність влади за образу почуттів вірян». Глядачам обіцяють виступи не тільки народних ансамблів, але і депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва (він присутній на акції) та лідера фракції «ЄР» в новосибірських законодавчих зборах Андрія Панферова.

Ті, хто не прийшов на заходи, «хочуть показати, що вони разом з розпинателями, що вони разом з хулителями та христопродавцями перебувають, що їм не потрібен Христос», заявив у своїй проповіді митрополит Тихон.

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