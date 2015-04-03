Другий пілот A320 умисно збільшив швидкість аеробусу під час зниження - дані "чорної скриньки"

Інформація, отримана в ході розшифровки "чорної скриньки", вказує на провину другого пілота в катастрофі літака А320.

Про це йдеться в поширеному комюніке французького Бюро розслідування та аналізу подій на транспорті (BEA), передає ТАСС.

"Перші отримані дані говорять про те, що пілот, який перебував у кабіні, ініціював зниження та змінив налаштування автопілота, щоб збільшити швидкість літака при зниженні", - наголошується у звіті експертів.

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Друга "чорна скринька" А320 була знайдена у четвер, після чого був доставлена до Парижу для розшифровки.

Як з'ясувало слідство після розшифровки інформації з першої знайденої "чорної скриньки", яка записувала переговори у кабіні, трагедія сталася з вини другого пілота - 28-річного Андреаса Лубіца, який умисно направив літак до землі. При цьому Лубіц скористався тим, що командир екіпажу тимчасово залишив кабіну, і заблокував двері.