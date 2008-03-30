Парламент Греції проголосував за довіру уряду

Парламент Греції проголосував сьогодні за довіру уряду на чолі з прем`єр-міністром Константіносом КАРАМАНЛІСОМ. Як передає ІТАР-ТАСС, під час голосування, що відбулося, за довіру кабінету висловилося 151 депутат правлячої правоцентристської партії Нова демократія, а також один незалежний парламентар 300-місного однопалатного найвищого законодавчого органу. Проти були 138 представників опозиційних партій, десять депутатів утрималися.

Питання про довіру уряду порушили 102 члени парламентської фракції головної опозиційної партії Всегрецький соціалістичний рух, які хотіли перешкодити завершальному процедурному голосуванню в середу за законопроект про реформу пенсійної системи в цілому, вже прийнятому 21 березня постатейно. Тепер після вотуму довіри уряду цей законопроект буде знову поставлений на голосування в понеділок разом з обговоренням пропозиції Коаліції лівих радикальних сил про проведення референдуму за планом пенсійної реформи.