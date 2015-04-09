Путін заявив, що РФ буде вдосконалювати свою "військову організацію"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав в Кремлі на зустрічі з офіцерами і прокурорами, призначеними на вищі посади.

«Сьогодні ми бачимо, що деякі країни все більше трансформують свою політику в бік «необмежених попереджувальних дій» наступального характеру. В результаті в стратегічно важливих для Росії районах зростає конфліктний потенціал, виникають загрози, не враховувати які ми не можемо», - сказав Путін.

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«У зв'язку з цим Росія буде і далі зміцнювати свою безпеку. Насамперед, за рахунок вдосконалення військової організації, активної взаємодії з державами, які прагнуть до миру, стабільності і розвитку», - підкреслив він.

За словами Путіна, останні роки РФ модернізує збройні сили, робить їх сучасними, мобільними, здатними виконувати найскладніші завдання. Так, в минулому році була вдосконалена система повітряно-космічної оборони, створене потужне угруповання військ в Криму, укріплена зона безпеки в Арктиці, заявив він.

Крім того, Путін сказав, що помітно підвищується оснащеність збройних сил новою зброєю і технікою, нарощуються темпи реалізації держоборонзамовлення: за підсумками 2014 року вони перевищили планові показники, інтенсивно ведеться бойова підготовка військ. За рік проведено понад 3,5 тис. навчань різного рівня, зазначив він.

Путін запевнив, що в РФ «виступали і виступають проти втручання у внутрішні справи суверенних держав, провокування збройних конфліктів».

«Така практика у відношенні ряду країн Північної Африки, Середнього і Близького Сходу призвела до розгулу там тероризму, а поблизу наших кордонів породила криваву драму у сусідів - в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська, однак офіційна влада не визнає факту вторгнення в Україну.

31 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що публікації у ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.