США пригрозили Росії заходами у відповідь за порушення "ракетного" договору

Про це заявив помічник держсекретаря Френк Роуз, передають РИА Новости.

"Ми ясно дали зрозуміти Росії і нашим союзникам, що наше терпіння не безмежне. Ми зробимо кроки, щоб захистити себе і наших союзників, якщо Росія не припинить порушувати (договір) і залишить наші побоювання без відповіді", - заявив Роуз.

Представник Держдепартаменту зазначив, що США не збираються залишати це питання і "продовжать чинити тиск на Росію, щоб вона працювала з нами конструктивно і відповідала на наші побоювання".

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"Наша мета - не демонізувати Росію. Наша мета - зберегти договір, який, як ми віримо, приносить стратегічну стабільність на значній частині земної кулі, як це відбувається з моменту його підписання у грудні 1987 року", - додав він.

Роуз нагадав, що ще в липні 2014 року США висловили свої претензії про порушення Росією Договору РСМД у зв'язку з "розробкою і випробуваннями крилатих ракет наземного базування дальністю від 500 до 5 500 кілометрів". "Ми знаємо, що Росія порушує (договір), і росіяни це знають", - сказав помічник держсекретаря.

Договір РСМД був підписаний США та СРСР в 1987 році та набрав чинності в наступному році. Сторони зобов'язалися повністю знищити свої ракети середньої (радіусом дії від 1 до 5,5 тисячі кілометрів) і меншою (500 - 1 тисяча кілометрів) дальності.