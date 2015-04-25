Німеччина заборонила путінським "Нічним вовкам" в'їзд на свою територію

Слідом за владою Польщі, уряд Німеччини попередив про заборону в'їзду до країни членам російського байкерського клубу "Нічні вовки", який організовує мотопробіг Москва-Берлін.

Про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних і внутрішніх справ країни, оприлюдненій у суботу, 25 квітня, повідомляє DW із посиланням на AFP.

У заяві вказується на можливі "загрози для громадської безпеки та порядку в Німеччині". А якщо існує припущення щодо таких загроз, "ми маємо право та обов'язок вжити всі необхідні засоби, щоб адекватно протистояти цим ризикам".

До таких засобів представники міністерств віднесли "перешкоджання іноземцям у в'їзді в Німеччину", а також "адекватні поліцейські засоби в Німеччині". Зокрема, зазначається в заяві, візи, вже отримані шляхом надання неправдивих даних, будуть анульовані.

У документі також висловлюється сумнів, що мотопробіг сприятиме меті "посилення німецько-російських відносин", зазначає Німецька хвиля.

Читайте такожОфіс Меркель попросив МЗС Німеччини анулювати візи байкерам Путіна - ЗМІТим часом десятки байкерів з прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" в суботу вирушили в мотопробіг Москва-Берлін. Мотоциклісти вирішили їхати попри заборону на в'їзд з боку Німеччини та Польщі.

Байкери зібралися в суботу вранці на околиці Москви. За словами організаторів, близько 30 байкерів планують проїхати весь маршрут до Берліна, але поки незрозуміло, як вони це зроблять. Багато мотоциклістів зізналися, що не змогли отримати шенгенські візи, а лідер клубу Олександр Залдостанов зазначив, що його паспорт ще у посольстві, не уточнивши, якої країни.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 квітня, міністерство закордонних справ Польщі офіційно повідомило про відмову групі російських мотоциклістів у в'їзді в країну.