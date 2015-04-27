У Саудівській Аравії обвалився будинок, під завалами можуть бути півсотні людей

За наявними даними, в результаті обвалення недобудованого будинку чотири людини постраждали, вони були доставлені в будівлю університету Ель-Касім, повідомляє РИА Новости.

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Як заявив агентству представник університету Бандар аль-Рошоди (Bandar al-Roshodi), на місці події проводяться пошуково-рятувальні роботи. За його словами, серед робітників, які можуть перебувати під завалами, є іноземці.

Агентство Сіньхуа, в свою чергу, повідомляє про чотирьох загиблих у результаті події. За даними агентства, інцидент стався біля університету Ель-Касім в однойменній провінції.