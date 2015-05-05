Резервістам Фінляндії розсилають листи через російську загрозу - ЗМІ

У листі резервістів інформують, якою буде їхня роль у «кризовій ситуації», передає Радіо Свобода.

За повідомленнями фінських військових, кампанія із надсилання листів, яка розпочалася 4 травня, була викликана головним чином скороченням бюджету. Цьогорічний оборонний бюджет Фінляндії скоротився на 2,7 мільярда євро, або ж на 1,29% ВВП цієї країни.

Фінляндія, у якій проживає 5,2 мільйона людей, є однією з небагатьох країн Європи, у якій діє військовий обов’язок.

Читайте такожПрем’єр Фінляндії заявив, що країна має подумати про вступ до НАТО

Професійна армія Фінляндії налічує 16 тисяч, але у разі мобілізації, армія цієї країни становитиме 230 тисяч.

Росія і Фінляндія мають 1340 кілометрів сухопутного кордону.