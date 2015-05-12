На США налетіли торнадо: введено режим НС, зруйновані будинки і церкви (фоторепортаж)
13:48, 12 травня 2015Світ
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У декількох округах штату Техас введений режим надзвичайного стану через торнадо та повені, які вирують в штаті, в штаті Арканзас десять округів оголошені районами лиха.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Жертвами стихії в штатах Техас і Арканзас стали п'ятеро людей, постраждали 50 осіб. Зруйновано будинки, лінії електропередач та навіть церкви. Влада оголосила режим надзвичайного стану у декількох штатах.
Нагадаємо, торнадо, град і повені обрушилися цього тижня на центральну частину США.
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У Техасі та Арканзасі торнадо надали категорію EF3, що є дуже високою. Швидкість вітру під час стихійного лиха досягала 225 км/год. У Південній Дакоті в результаті потужного торнадо зруйнована лютеранська церква.
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