На США налетіли торнадо: введено режим НС, зруйновані будинки і церкви (фоторепортаж)

Про це повідомляє Reuters.

Жертвами стихії в штатах Техас і Арканзас стали п'ятеро людей, постраждали 50 осіб. Зруйновано будинки, лінії електропередач та навіть церкви. Влада оголосила режим надзвичайного стану у декількох штатах.

Нагадаємо, торнадо, град і повені обрушилися цього тижня на центральну частину США.

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У Техасі та Арканзасі торнадо надали категорію EF3, що є дуже високою. Швидкість вітру під час стихійного лиха досягала 225 км/год. У Південній Дакоті в результаті потужного торнадо зруйнована лютеранська церква.