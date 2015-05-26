Меркель визнана найвпливовішою жінкою світу за версією Forbes

Про це повідомляє американський діловий журнал Forbes у своєму щорічному рейтингу ста найвпливовіших жінок світу, передає DT.UA.

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Канцлер Німеччини зайняла верхню сходинку вп'яте поспіль. Всього за час існування рейтингу Ангела Меркель піднімалася на вершину списку 10 разів.

Другу сходинку в рейтингу Forbes зайняла колишній держсекретар США кандидат на пост президента Хілларі Клінтон.

На третьому місці Мелінда Гейтс - співзасновниця і співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс, на четвертому - голова Федеральної резервної системи США Джанет Йеллен, на п'ятому – генеральний директор General Motors Мері Барра.

У першу десятку Forbes також увійшли глава МВФ Крістін Лагард, президент Бразилії Ділма Руссефф, член ради директорів Facebook Шеріл Сендберг, голова YouTube Сьюзен Уожсикі, а також перша леді США Мішель Обама.