Байден прописав Україні "деолігархізацію" і сказав, що не хоче повалення Путіна

Про це йшлося у його виступі, присвяченому конфлікту в Україні, в аналітичному центрі Інститут Брукінґса у Вашингтоні, передає Голос Америки.

За словами віце-президента США, Америка не прагне зміни режиму у Росії, але хоче щоб Путін став раціональнішим. На шляху до цього США готові зберігати санкції проти Росії до моменту, коли Мінські угоди буде повністю втілено.

Поведінку Росії щодо України Байден назвав"чистою агресією" і заявив, що США будуть їй протидіяти.

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При цьому дії Москви Байден назвав проявом опортунізму, а не частиною стратегії, і відзначив, що Путін буде використовувати усі нагоди, які поставатимуть перед ним.

На думку, Байдена наступною ціллю агресії Росії можуть стати країни Балтії, де Росія може використати у якості приводу "захист російськомовних".