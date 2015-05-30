Бойовики в Пакистані розстріляли 19 заручників

Бойовики, які напередодні зупинили два автобуси в провінції Белуджистан на заході Пакистану і викрали 25 осіб, 29 травня розстріляли 19 із них. Про це повідомляєТАСС з посиланням на газету Dawn.

Ще один пасажир автобусів, які прямували в місто Карачі в провінції Сінд, був поранений. П'ятьох заручників бойовики відпустили.

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф висловив стурбованість з приводу того, що сталося і зажадав доповісти йому подробиці нападу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Пакистані затримали підозрюваних у нападі на школу, де загинуло 140 осіб.