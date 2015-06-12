У Бельгії побудували казкове піщане місто на березі моря (фотогалерея)
17:19, 12 червня 2015Світ
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У бельгійському місті Остенд, яке розташоване на березі Північного моря, повним ходом йде підготовка до відкриття фестивалю піщаної скульптури "Frozen Summer Fun".
REUTERS
Більше 30 майстрів з усього світу чотири тижні поспіль будували 150 гігантських скульптур головних героїв коміксів Marvel і фільмів Star Wars виробництва "Дісней" та інших.
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Для того, щоб побудувати "місто із піску", скульпторам знадобилися 6000 тонн піску.
Раніше повідомлялося, що взимку в Китаї побудували величезне крижане місто з різнокольоровими замками. Скульптори створили з льоду цілі замки і фантастичні міста. Крижані скульптури були вночі освітлені різноколірними вогнями.
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