У Бельгії побудували казкове піщане місто на березі моря (фотогалерея)

Більше 30 майстрів з усього світу чотири тижні поспіль будували 150 гігантських скульптур головних героїв коміксів Marvel і фільмів Star Wars виробництва "Дісней" та інших.

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Для того, щоб побудувати "місто із піску", скульпторам знадобилися 6000 тонн піску.

Раніше повідомлялося, що взимку в Китаї побудували величезне крижане місто з різнокольоровими замками. Скульптори створили з льоду цілі замки і фантастичні міста. Крижані скульптури були вночі освітлені різноколірними вогнями.