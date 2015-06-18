Москва погрожує арештом майна Бельгії у відповідь на арешт російських активів

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і преси МЗС РФ, сьогодні до МЗС Росії був викликаний посол Королівства Бельгія в РФ Ван Меувен, якому заявлено рішучий протест у зв'язку з арештом рахунків Посольства РФ у Бельгії, постійних представництв РФ при Євросоюзі і НАТО в Брюсселі, а також низки інших російських організацій у Бельгії.

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Відзначається, що послу Бельгії було сказано, що російська сторона розглядає такі дії компетентних органів Королівства Бельгія як відверто недружній акт, грубе порушення загальновизнаних норм міжнародного права й вимагає у зв'язку з цим від бельгійської сторони вжиття негайних заходів щодо відновлення порушених у Бельгії суверенних прав РФ і забезпечення нормального функціонування російських установ та юридичних осіб.

"В іншому разі російська сторона буде змушена розглянути питання про вжиття адекватних заходів стосовно наявного в Російській Федерації майна Королівства Бельгія, зокрема й майна Посольства Бельгії в Москві, а також її юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Посол Бельгії запевнив, що негайно поінформує владу своєї країни про заявлений російською стороною протест, йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, колишні акціонери ЮКОСа добилися арешту активів Росії в Бельгії і Франції.

У липні 2014 року Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа 1,86 млрд євро. Того ж місяця Третейський суд в Гаазі вимагає від РФ виплатити екс-акціонерам ЮКОСа більш як 50 млрд доларів. Росія вважає обидва рішення незаконним й оскаржує їх.