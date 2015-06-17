Бельгійський суд заарештував російське майно за позовом ЮКОСа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Компанія Yukos Universal Limited зажадала заарештувати російське майно, оскільки «має серйозні побоювання щодо можливості отримати належну йому суму, зокрема, через систематичні відмови Російської Федерації виконувати винесені проти неї судові рішення та враховуючи ставлення РФ до даного рішення».

Читайте такожMoody's: виплата штрафу ЮКОСу на $50 млрд негативно вплине на кредитоспроможність Росії Сума позову — близько 1,6 мільярда євро. Арешт майна проведений за рішенням бельгійського арбітражного суду від 18 липня 2014 року.

В обґрунтуванні арешту згадується рішення ЄСПЛ, за яким Росія повинна виплатити колишнім акціонерам «ЮКОСа» 1,86 мільярда євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро в якості компенсації за допущені у відношенні компанії порушення права на майно. Також ЄСПЛ постановив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.