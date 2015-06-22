Глава Пентагону: США не дозволять Кремлю повернути радянське минуле

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, виступаючи в Берліні, передає Бі-бі-сі. Ештон Картер сказав, що союзники готові до поліпшення відносин з Москвою, але рішення про це має прийняти саме Кремль.

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"Ми не прагнемо холодної війни з Росією, не кажучи про гарячу. Ми не прагнемо зробити Росію нашим ворогом. Але не треба сумніватися, ми готові захистити наших союзників і міжнародні закони", - підкреслив глава Пентагону.

В ході візиту, який триватиме з 22 по 26 червня, Ештон Картер відвідає Німеччину, Естонію і Бельгію, щоб обговорити, зокрема, виклики з боку Росії, повідомив раніше Пентагон.

Раніше Ештон Картер сказав, що Сполучені Штати та їх союзники по НАТО очікують, що напруженість у відносинах з Росією збережеться на тривалий час.