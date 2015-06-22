У Росії відреагували на продовження санкцій, хочуть вводити "заходи у відповідь"

Про це повідомляє РИА Новости.

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"З урахуванням того, що Європейський союз продовжив на півроку санкції проти Російської Федерації, я прошу вас підготувати моє звернення на ім'я президента з пропозицією продовжити дію указу президента на цей термін про введення обмежувальних заходів з боку Російської Федерації. Ну і відповідну постанову уряду, якою встановлюються категорії продукції, об'єктів зовнішньоторговельних угод, на які поширюються російські обмежувальні заходи", — сказав Медведєв, звертаючись до віце-прем'єра Приходько.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Рішення було прийнято сьогодні без обговорення в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.