Поліція Вірменії запропонувала учасникам акцій протесту зустрітися з президентом

Про це повідомив один з організаторів акції, передають «Новости-Армения».

Проте це питання поки залишається відкритим, оскільки організатори мають намір винести його на спільне обговорення.

Напередодні глава держави був готовий прийняти групу з 3-4 осіб, що представляють учасників акції протесту проти подорожчання електроенергії. Заступник начальника поліції Єревана поінформував про це учасників ходи, однак організатори акції відкинули цю пропозицію.

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Організатори акції намагаються зберегти дистанцію між мітингувальниками і поліцією. Вони повідомили, що наразі не мають намірів ночувати на вулиці.

Мітингувальники поставили між собою і поліцейським кордоном пересувні сміттєві контейнери і стукають по них.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревана, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. Поліція після кількох «знаків попередження» почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.