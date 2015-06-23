В Єревані під час розгону акції протесту поліція побила журналістів - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними журналістів, Радіо Азатутюн здійснювало пряму трансляцію акції протесту. Незадовго до її початку, до журналістів підійшли поліцейські й зажадали звільнити коридор для поліції, пізніше вони штовхнули журналістів і пошкодили відеообладнання. До поліцейських долучилися і кілька осіб в цивільному, які теж почали штовхати журналістів, зокрема операторів Гаріка Арутюняна і Гаріка Азібекяна.

Як зазначається, Гаріка Арутюняна затримала поліція і відвезла до відділку, його колега зміг повернутися в бюро вірменської служби Радіо Свобода, але його техніку пошкодили, забрали карти пам’яті для відеокамери, розбили саму камеру і розтрощили смартфон, на який журналіст намагався відзняти відео.

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Офіційних коментарів від МВС Вірменії наразі немає, Радіо Азатутюн намагається отримати пояснення від поліції про такі дії.

В перші години вівторка, 23 червня, вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна, в центрі Єревана, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. Поліція після кількох «знаків попередження» почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті сутичок є травмовані, повідомляється про затриманих.