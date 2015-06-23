Тисячі мітингувальників знову зібралися в центрі Єревана

18:14, 23 червня 2015
Світ
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У центрі столиці Вірменії Єревані знову зібралися тисячі учасників акції протесту проти підвищення цін на електроенергію.

REUTERS

Як повідомляє місцевий блогер Арсен Аветисян у своєму твіттері, людей стає дедалі більше.

"Люди підходять, ніхто не розходиться. Всі чекають подальших дій. Все дуже спокійно і мирно", - написав блогер.

За його словами, на площі близько 10 тисяч протестувальників. Люди вирішили піти до урядових будівель і перекрити рух, після чого "передумали" і пішли назад на центральну площу.

Поліція закликає учасників акції протесту покинути проїжджу частину і не заважати проходу громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревана, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. Поліція після кількох «знаків попередження» почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.

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