Тисячі мітингувальників знову зібралися в центрі Єревана

Як повідомляє місцевий блогер Арсен Аветисян у своєму твіттері, людей стає дедалі більше.

"Люди підходять, ніхто не розходиться. Всі чекають подальших дій. Все дуже спокійно і мирно", - написав блогер.

За його словами, на площі близько 10 тисяч протестувальників. Люди вирішили піти до урядових будівель і перекрити рух, після чого "передумали" і пішли назад на центральну площу.

Поліція закликає учасників акції протесту покинути проїжджу частину і не заважати проходу громадян.

Читайте такожСьогодні ввечері у Єревані відбудеться черговий мітинг

Зараз в центрі Єревана pic.twitter.com/0Vl9ZDW6LM — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) June 23, 2015

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревана, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. Поліція після кількох «знаків попередження» почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.