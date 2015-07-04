Влада Тунісу знала про підготовку теракту на курорті, але була бездіяльною - ЗМІ

Як розповіли виданню в туніській організації з моніторингу дій сил безпеки, МВС вдалося перехопити розмову підозрюваних у теракті.

Те, що відомство бездіяло, говорить про пануючу там «анархію», корупцію і погану дисципліну, впевнені громадські активісти, передає Ехо Москви.

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В результаті нападу загинули майже 40 людей, в тому числі одна росіянка. Раніше газета попереджала, що терористи, судячи з записів в інтернеті, планують ще кілька терактів на курортах Тунісу.