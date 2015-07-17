Близько 160 тисяч мусульман одночасно молилися на вулицях Москви (фото)
15:45, 17 липня 2015Світ
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Близько 160 тисяч осіб взяли участь в п'ятницю в заходах, присвячених мусульманському святу Ураза-байрам, на вулицях і в мечетях Москви.
Про це повідомили РИА Новости в прес-службі ГУМВС Москви.
"Всього у святкових заходах у столиці взяли участь близько 160 тисяч осіб. Надзвичайних подій не допущено, співробітники московської поліції забезпечили громадський порядок і безпеку громадян у повному обсязі", — повідомили у відомстві.
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Ід Аль-Фітр (у перекладі з арабської — свято розговіння, по-тюркськи — Ураза-байрам) — оден з найважливіших релігійних свят в ісламі. Традиція святкування бере свій початок з часів пророка Мухаммеда, з 624 року.
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