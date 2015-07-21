ЗМІ: швейцарська армія возитиме вертольотами воду для корів, які знемагають від спеки

Солдати отримали наказ допомогти коровам на крайньому заході країни пережити хвилю спеки, повідомляє ABCnews з посиланням на Associated Press.

Читайте такожЗміна клімату поставила джмелів у Європі на межу виживанняРечник армії Урс Мюллер сказав також, що війська зводять у горах вісім штучних резервуарів, аби забезпечити корів питною водою.

За його словами, армійські вертольоти забиратимуть воду в сусідніх озерах і транспортуватимуть на пасовища.