ЗМІ: швейцарська армія возитиме вертольотами воду для корів, які знемагають від спеки

15:12, 21 липня 2015
Світ
323 0

Гелікоптери Super Puma швейцарської армії постачатимуть на пасовища гір Юра воду з сусідніх озер для корів.

Швейцарські вертольоти рятуватимуть корів / Wikimedia

Солдати отримали наказ допомогти коровам на крайньому заході країни пережити хвилю спеки, повідомляє ABCnews з посиланням на Associated Press.

Читайте такожЗміна клімату поставила джмелів у Європі на межу виживанняРечник армії Урс Мюллер сказав також, що війська зводять у горах вісім штучних резервуарів, аби забезпечити корів питною водою.

За його словами, армійські вертольоти забиратимуть воду в сусідніх озерах і транспортуватимуть на пасовища.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter