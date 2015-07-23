У Європарламенті засуджують візит французьких депутатів до анексованого Криму

Про це в ході брифінгу заявив депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс, передає РБК-Україна.

"Сьогодні ми бачили в українській пресі оголошення про візит групи французьких членів Європейського парламенту в Крим. Я хочу зізнатися, що це не відповідає позиції Європарламенту. Ми цей візит засуджуємо. Він абсолютно не збігається з баченням ЄС. Це приватний візит і ніякого відношення до позиції ЄС щодо Криму не має. Крим анексований РФ і залишається легальною частиною України", - заявив Ауштрявічюс.

Він також зазначив, що в Європарламенті підготують річний звіт щодо ситуації з порушенням прав в анексованому Росією Криму та окупованій частині Донбасу.

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"Ми в Європарламенті продовжуємо проводити публічні слухання щодо порушення прав людей у ​​анексованому Криму, а також на сході України. Ми шукаємо більш ефективного обміну думок з громадянським суспільством, народними організаціями та українською владою. Ми повинні підготувати щорічний звіт щодо цієї ситуації", - сказав депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що 23 липня в окупований Крим з дводенним візитом прилітає французька парламентська делегація, що складається з десяти депутатів національних зборів і сенатора.

Міністерство закордонних справ Франції вважає намір окремих депутатів французького парламенту відвідати окупований Крим порушенням міжнародного права.