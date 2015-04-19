Росії доведеться витратити на анексований Крим майже 2,2 мільярда доларів

Про це заявив заступник міністра у справах Криму Андрій Соколов, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, в наступні роки розмір витрат буде зростати.

Всього в рамках федеральної цільової програми до 2020 року Росія планує вкласти в анексований півострів близько 700 мільярдів рублів (більше 13 мільярдів доларів), сказав заступник міністра.

Читайте такожВиконком ЮНЕСКО прийняв резолюцію про моніторинг ситуації в анексованому Криму

Він заявив, що кошти підуть на модернізацію інфраструктури і створення нових інженерних, транспортних, енергетичних галузей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що багато великих круїзних компаній офіційно оголосили на своїх сайтах, що відмовляються від морських круїзів по Чорному морю в зв'язку з ситуацією на Кримському півострові. Причина, зазначена судновласниками, - неможливість відвідування інших чорноморських портів - Одеси, Ялти і Сочі.