"Торнадо", "Гвоздика" і танки: "перевалочна база" російських контрактників поблизу Ростова (фоторепортаж)

У розпорядженні ТСН опинились унікальні фотографії військового полігону "Кузьмінський" у Ростовській області Росії.

Як повідомляється у сюжеті, на території полігону наразі розміщується кілька десятків новітніх російських танків Т-90 і стільки ж зібраних у Харкові Т-72.

Також вдалось зафіксувати системи залпового вогню "Торнадо", самохідні артилерійські установки "Гвоздика", багато іншої військової техніки, кілька сотень особового складу і десятки транспортних автомобілів. По периметру навколо полігону розставлені озброєні військові, тому ближче, ніж на два кілометри, підійти поки нікому не вдавалось.

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"Ми бачили танковий підрозділ. Присутній там і артилерійський підрозділ складається з САУ, реактивних систем залпового вогню. Я так розумію, вони знаходяться в режимі бойового злагодження. Відпрацьовують якісь оборонні або наступальні дії", - розповів військовий експерт Костянтин Машовець.

При цьому генерал зовнішньої розвідки України Микола Маломуж уточнює інформацію даними розвідки. Він розповідає, що ще раніше на базі були зенітно-ракетні комплекси. Не виключено, що могли бути установки, якими й збили малайзійський авіалайнер у липні минулого року.

За словами Маломужа, про присутність баз навколо українського кордону знають не лише в Києві, а й союзники України. Поряд із Україною нараховується 28 баз, а на окупованих землях їх ще більше. Полігон можна розгледіти на знімках Google Maps.

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Своєю чергою, "Яндекс-карти" замість нього показує велику пляму, але кілька об'єктів таки не замазали.

"Яндекс" – ресурс, який є російським. Відповідно, підконтрольний уряду Росії. Дані розташування цієї військової бази були приховані. І приховані неякісно. Робиться це все просто, тому що карти - це просто зображення різної якості. Будь-які картинки можна замінити. Цей військовий об'єкт розташований лише в ста кілометрах від кордону з Україною і з'явився тут взимку 2014 року, за кілька місяців до початку військових дій на Донбасі і анексії Криму", - повідомив генерал зовнішньої розвідки.

Маломуж додає, що Російська Федерація не мала особливо потужних військових полігонів у межах кордону з Україною, адже концепція РФ не була націлена на проведення військових операцій, тим більше масштабних. Проте у квітні цього року Росія була вимушена визнати наявність полігону поблизу Ростова-на-Дону після того, як на території вибухнула самохідна артилерійська установка з повним боєкомплектом на борту. Остаточна кількість загиблих ще й досі невідома.

Так званих випускників полігону "Кузьмінський" добре знають українські воєнні в секторі "М". Боєць полку "Азов" з позивними "Маестро" повідомив, що їхня особливість полягає в тому, що росіяни володіють методами примусу людини підписати контракт для відправки в зону бойових дій. У соціальних мережах можна знайти із десяток військовиків, які наразі перебувають на "Кузьмінському".

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Попри заборони ФСБ росіяни активно викладають свої світлини. Від імені гарної дівчини вдалось зав'язати бесіду із мешканцем Улан-Уде Ісламом Саідовим. Переписка тривала тиждень. Чоловік багато розповідав про Донбас і захист мирних жителів. Він зізнався, що є контрактником. На його переконання, Росія непереможна, тому похід на Україну лише справа часу.

"Тому що ми ще не зайшли в Україну. Але я думаю, якщо буде все так й надалі продовжуватися, ми в стороні не залишимось", - заявив російський контрактник. Про плани росіян українські військові знають і кажуть, що ворог не пройде.