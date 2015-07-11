У Росії судять контрактників, які втекли з полігону: не хотіли воювати на Донбасі

У Росії кілька десятків контрактників з в/ч № 22179 33-ї окремої мотострілкової бригади (Майкопська розвідувальна бригада) втекли з полігону в Ростовській області, оскільки злякалися відправки в Україну. Проти них порушені кримінальні справи, їм загрожує до 10 років позбавлення волі за самовільне залишення частини та дезертирство.

Військові та їхні родичі розповіли «Газете.Ru», що жили в нелюдських умовах та їх агітували поїхати добровольцями на Донбас.

23-річний рядовий Анатолій Кудрін з Майкопської розвідувальної бригади вже засуджений за самовільне залишення місця служби — він отримав півроку колонії-поселення. Ще двоє військовослужбовців перебувають під вартою, слідство за іншими контрактниками, які самовільно залишив полігон, поки триває. За словами юристів, солдати покинули полігон «Кадамовський» в Ростовській області, оскільки побоювалися відправки на війну на Донбас.

Про те, що відбувалося на полігоні, детальніше розповідає 22-річний молодший сержант Олександр Єненко, який знаходиться під підпискою про невиїзд

«Після строкової служби, яку я проходив у цій же частині, там залишився за контрактом. Контракт уклав з 26 листопада 2012 року на три роки, — пояснив Єненко, який служив командиром відділення управління.

Єненко каже, що бачив «якихось людей у камуфляжному одязі без розпізнавальних знаків, які агітували за гроші воювати на Донбасі».

За версією слідства, контрактники залишили полігон «Кадамовський», «не бажаючи переносити обмеження військової служби». Тепер всі ці контрактники, це кілька десятків людей, під слідством за ст. 337 КК РФ («Самовільне залишення частини», до 5 років позбавлення волі) і ст. 338 КК РФ («дезертирство», на строк до десяти років).

Заступник гендиректора ТОВ "Перший об'єднаний союз юристів Кубані" Тетяна Чернецька, що представляє інтереси п'яти контрактників, проти яких порушено кримінальні справи, розповіла, що, за її даними, мова йде про десятки кримінальних справ щодо військовослужбовців, які залишили полігон. "Командир частини, передають хлопці, заявляє: військово-слідчий відділ не справляється, стільки кримінальних справ, - стверджує Чернецька. - Хлопцям присвоюють номери 101, 137 у черзі на порушення кримінальних справ, отримують номер і чекають на виклик до слідчого".

Судячи з офіційної статистики Майкопського гарнізонного суду, за перші півроку 2015 року за статтею 337 КК РФ ч. 4 (самовільне залишення частини) засуджено 62 військовослужбовців, причому за попередні п'ять років таких постанов було 35.

"Ніхто воювати на Донбасі не хотів ні за 8 тисяч в день, які обіцяли рекрутери, ні за 28. Військовослужбовці бігли (з полігону. - ред.), хтось просив гроші у рідних, інші добиралися автостопом. По приїзду в частину вони подавали рапорти на звільнення, але їх просто не розглядали", - стверджує Чернецька.