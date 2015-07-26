Помер режисер "Маленької Віри" Василь Пічул

Про це повідомив в мережі Facebook продюсер Марк Левін, який працював з Пічулом над фільмом «У місті Сочі темні ночі», пише сайт видання КоммерсантЪ.

Василь Пічул - автор "Маленької Віри", одного зі знакових фільмів перебудови.

Режисер народився в 1961 році. У 1983 закінчив майстерню Марлена Хуциєва у ВДІКу. Дипломним фільмом Пічула стала екранізація повісті Бориса Васильєва «Ви чиї, старигани?».

Читайте такожУ Росії помер праправнук ПушкінаВ 1988 році на радянські екрани вийшов найвідоміший фільм режисера - «Маленька Віра», історія звичайної радянської родини, яка розгортається в рідному для Пічула місті Маріуполі. «Маленька Віра» вперше порушила цензурну заборону на відверту демонстрацію інтимних відносин у радянському кіно. Фільм мав успіх і в СРСР, і на міжнародних фестивалях - у Венеції він отримав престижний приз FIPRESCI.

Після «Маленької Віри» Пічул зняв ще два відомі фільми - чорну комедію "У місті Сочі темні ночі" і "Мрії ідіота", екранізацію «Золотого теляти» Ільфа і Петрова, перенесену в сучасну режисерові Москву.

З кінця 1990-х років Пічул працював в основному на російському телебаченні. За третю частину новорічного фільму «Старі пісні про головне» на Першому каналі він отримав ТЕФІ. Працював сценаристом і режисером в сатиричній програмі «Ляльки». Останнім проектом Пічула на телебаченні став містичний серіал про вампірів «П'ята варта».

У березні 2014 року підписав листа на підтримку Путіна й анексії Криму.