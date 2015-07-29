Засідання Радбезу ООН щодо створення трибуналу для розслідування катастрофи МН17 (відео)
У Нью-Йорку відбувається засідання РБ ООН, на якому піднімуть питання створення міжнародного трибуналу щодо розслідування причин катастрофи Boeing-777 на Донбасі у липні 2014 року.
Очікується, що відбудеться голосування за проект резолюції.
Раніше Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Радбезу ООН із проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі рейсу МH17.
Проте представники Росії вже неодноразово заявляли, що будуть ветувати рішення.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".
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Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.