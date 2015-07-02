Нідерланди підготували перший варіант звіту по катастрофі Boeing

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на повідомлення Ради безпеки Нідерландів.

Документ повідомляє про прогрес, досягнутий у розслідуванні катастрофи за рік після того, як вона сталася.

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Чорновий варіант звіту 2 липня буде розіслано всім сторонам, які беруть участь в розслідуванні катастрофи. При цьому подробиці звіту не розголошуються.

Планується, що країни, які беруть участь у розслідуванні, надішлють свої зауваження.

Для цього вони мають 60 днів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.