Окрім Росії в Радбезі ООН ніхто не виступив проти трибуналу щодо МН-17 – постпред України

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН напередодні розгляду проекту резолюції на засіданні Ради Безпеки ООН, яке пройде сьогодні. "Напряму ми таких заяв не чули, тому що розділити з Росією позицію, яка є антигуманною і яка проти верховенства міжнародного права, навряд чи хто публічно ризикне зробити. Тому навіть від найближчих сателітів Росії подібних заяв не було чутно", - сказав він.

За словами Сергеєва, більшість членів Ради Безпеки резолюцію підтримує, тому що в ній "немає ніякої політики, в ній виключно людський фактор". "Люди, які загинули, вимагають того, щоб розслідування було завершено, і щоб злочинці були покарані, а родичі (загиблих) мають право знати правду. Мета цієї резолюції ні в кого не викликає жодних сумнівів, окрім однієї делегації, яка це ставить під сумнів, вкидаючи свої проекти, намагаючись розмити процес. Якою буде поведінка росіян під час засідання? Можна передбачити вето", - прогнозує український дипломат.

Відповідаючи на запитання, що станеться в разі, якщо Росія застосує вето, постпред зазначив, що група з розслідування катастрофи МН-17, в яку входить Україна, "свідома того, що такий варіант не виключений, свідомі цього і інші члени Ради Безпеки". "Ми йдемо на цей крок, розуміючи, що вето може бути, але після нього відкриваються двері для інших рішень, які лежать в межах міжнародного права. Це може бути як в рамках ООН, так і поза рамками цієї організації. В тій чи іншій формі, як би Росія це не блокувала, трибунал буде", - переконаний він.

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На запитання щодо доцільності вносити на обговорення документ, який буде заветований, Сергеєв відповів, що мова йде "не тільки про Боїнг". "Йдеться взагалі про міжнародне право, яке розтоптане, розірване, яке інтерпретують, як завгодно, я маю на увазі не тільки агресію проти України, я маю на увазі і інші проблемні точки, які є. Тому ми свідомо йдемо на цей крок для того, щоб закликати Об'єднані Нації в річницю 70-річчя створення організації захистити Статут, під яким підписалися всі, але не всі його виконують, і не всі його поважають. Тому цей крок, окрім суто правової сторони, є кроком до того, щоб в рік 70-річчя ООН утримати цю організацію в рамках тих принципів, про які говорилося в 45-му році. На жаль, вони ігноруються зараз", - аргументував постпред.

Говорячи про те, що буде після засідання, Сергеєв не виключив можливість варіантів розвитку подій. "Якщо здоровий глузд до Росії повернеться - буде один варіант, якщо буде вето, будуть інші варіанти, про які члени нашої групи - Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна - мають домовитися", - сказав Сергеєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на голосування в Раді безпеки ООН буде винесено проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга». У зв’язку з цим до США відбув міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.