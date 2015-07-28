Трибунал щодо рейсу MH17 все одно створять, навіть якщо Росія ветує резолюцію Радбезу ООН - постпред

Про це заявив постпред України в ООН Юрій Сергеєв, передає ТСН.

"Ми готові, що РФ може заветувати проект резолюції, але вона не може заветувати право країн, громадяни яких загинули у катастрофі, вимагати покарання для винних. Переконаний, що трибунал буде затверджений, навіть якщо не Радбезом ООН", - заявив він.

Він з тактичних міркувань не зізнався, як будуть голосувати 14 країн із Радбезу ООН, проте зауважив, що більшість із них підтримують резолюцію і створення трибуналу, бо у ньому немає нічого політичного, лише бажання родичів знати, хто винен у смерті їхніх близьких.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.