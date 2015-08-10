У Греції за 3 дні вдалося врятувати майже 1,5 тисячі мігрантів

14:45, 10 серпня 2015
Світ
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Уздовж берегів Егейського моря у Греції за три останні дні берегова охорона врятувала 1417 мігрантів.

REUTERS

Рятувальники повідомили про 59 інцидентів, під час яких мігранти, які намагалися добратися до Греції морем, мало не загинули. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Більшість мігрантів, які добираються до Євросоюзу морем, – біженці з Сирії та Афганістану. Кількість людей, які втікають до ЄС, в останні місяці зросла з активністю на Близькому Сході бойовиків угруповання «Ісламська держава».

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Багато біженців допливають до Греції човнами, а звідти намагаються добратися до тих країн-членів ЄС, де вищий рівень життя. Подорож морем до берегів ЄС для мігрантів небезкоштовна: за різними даними, аби допливти, наприклад, до Греції, біженці з Афганістану платять у середньому 500 доларів.

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