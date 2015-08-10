У Греції за 3 дні вдалося врятувати майже 1,5 тисячі мігрантів

Рятувальники повідомили про 59 інцидентів, під час яких мігранти, які намагалися добратися до Греції морем, мало не загинули. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Більшість мігрантів, які добираються до Євросоюзу морем, – біженці з Сирії та Афганістану. Кількість людей, які втікають до ЄС, в останні місяці зросла з активністю на Близькому Сході бойовиків угруповання «Ісламська держава».

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Багато біженців допливають до Греції човнами, а звідти намагаються добратися до тих країн-членів ЄС, де вищий рівень життя. Подорож морем до берегів ЄС для мігрантів небезкоштовна: за різними даними, аби допливти, наприклад, до Греції, біженці з Афганістану платять у середньому 500 доларів.