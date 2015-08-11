Війська Південної Кореї на кордоні з КНДР приведені у повну бойову готовність - ЗМІ

Підрозділи збройних сил Республіки Корея, дислоковані в районі кордону з КНДР, приведені у стан повної бойової готовності.

Про це повідомив 11 серпня агентство Ренхап представник міністерства національної оборони країни, передає ТАСС.

"Відповідний наказ отримано після того, як у понеділок ввечері було ухвалено рішення відновити пропагандистське мовлення на території Північної Кореї", - підкреслило джерело.

За його словами, у район військово-демаркаційної лінії спрямовані додаткові підрозділи артилерії, готові у будь-який момент нанести удар по джерелу провокацій, а південнокорейська розвідка пильно стежить за будь-якими пересуваннями військ КНДР.

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Представник міноборони наголосив, що у південнокорейських військових є наказ відкривати вогонь у відповідь, якщо супротивник буде обстрілювати розташовані на кордоні гучномовці. Він також звернувся до жителів прикордонних районів з проханням дотримуватися максимальної обережності.

У понеділок, 10 серпня Південна Корея звинуватила КНДР у встановленні мін, вибух яких поранив двох солдатів Сеула. Південна Корея пригрозила своєму північному сусідові, що Пхеньян заплатить "сувору ціну за свої дії". Командування ООН у Південній Кореї заявило, що КНДР порушила чинну угоду між Пхеньяном і Сеулом про перемир'я. Підкреслюється, що три міни виробництва КНДР, на яких підірвалися двоє військовослужбовців південнокорейської армії, "були встановлені нещодавно".