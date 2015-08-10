Південна Корея звинуватила КНДР у мінуванні кордону

Міністерство оборони в Сеулі переконане, що Пхеньян встановив міни з метою вбити людей. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В результаті трьох вибухів мін в минулий вівторок постраждали двоє південнокорейських військових, одному з них ампутували обидві ноги, інший залишився без однієї ноги.

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Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї пообіцяв, що військові зроблять все можливе, щоб Північна Корея "заплатила високу ціну, пропорційну цій провокації".

Відомство порівняло подію з інцидентом п'ятирічної давності, коли Північна Корея торпедами знищила маленький південнокорейський корвет.