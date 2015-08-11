Курдські бойовики взяли на себе відповідальність за один з терактів у Стамбулі - ЗМІ

16:18, 11 серпня 2015
Світ
48 0

Робоча партія Курдистану (РПК) взяла на себе відповідальність за вибух, який прогримів біля поліцейської дільниці в Стамбулі.

REUTERS

Про це йдеться в офіційній заяві екстремістського угрупування, повідомляє ТАСС з посиланням Reuters.

У ніч з неділі на понеділок біля будівлі відділення поліції в районі Султанбейли був підірваний автомобіль, в результаті чого загинули чотири людини, не менше 10 отримали поранення. Потужний вибух зруйнував частину триповерхової будівлі, після цього в ньому спалахнула пожежа.

Заборонена в Туреччині РПК в липні оголосила про активізацію збройної боротьби у відповідь, як вона заявила, на порушення перемир'я з боку турецьких правоохоронних органів. З тих пір, як турецькі ВПС почали завдавати ударів по таборах РПК на півночі Іраку, бойовики партії майже щодня здійснюють вилазки. Всього починаючи з 20 липня в зіткненнях між правоохоронними органами та членами РПК загинули понад 20 військовослужбовців збройних сил Туреччини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter