Курдські бойовики взяли на себе відповідальність за один з терактів у Стамбулі - ЗМІ
Робоча партія Курдистану (РПК) взяла на себе відповідальність за вибух, який прогримів біля поліцейської дільниці в Стамбулі.
Про це йдеться в офіційній заяві екстремістського угрупування, повідомляє ТАСС з посиланням Reuters.
У ніч з неділі на понеділок біля будівлі відділення поліції в районі Султанбейли був підірваний автомобіль, в результаті чого загинули чотири людини, не менше 10 отримали поранення. Потужний вибух зруйнував частину триповерхової будівлі, після цього в ньому спалахнула пожежа.
Заборонена в Туреччині РПК в липні оголосила про активізацію збройної боротьби у відповідь, як вона заявила, на порушення перемир'я з боку турецьких правоохоронних органів. З тих пір, як турецькі ВПС почали завдавати ударів по таборах РПК на півночі Іраку, бойовики партії майже щодня здійснюють вилазки. Всього починаючи з 20 липня в зіткненнях між правоохоронними органами та членами РПК загинули понад 20 військовослужбовців збройних сил Туреччини.