В Туреччині за півдня відбулося 4 теракти, загинули 6 силовиків - ЗМІ

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, пише ZN.UA.

Так, крім нападу на поліцейський відділок і обстрілу консульства США в Стамбулі, де загинули поліцейський, двоє нападників, та 10 осіб були поранені, повідомляється, що в провінції Ширнак загинуло четверо поліцейських, підірвавшись на міні. Міна була закладена, як впевнена влада Туреччини, бойовиками незаконної в країні організації "Робоча партія Курдистану" (РПК).

Також турецькі ЗМІ повідомляють про вбивство одного солдата, який перебував за кермом вертольота. Зокрема, дві різні організації ультралівої спрямованості вже взяли на себе відповідальність за обидва теракти в Стамбулі. Крім того вже затримали одну з представниць жінок "народно-визвольної партії", яка із зброєю напала на консульство США.

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У той же час, як зазначає видання з посиланням на офіційні підрахунки уряду, радикальні курди з РПК за останній місяць вбили в Туреччині понад 20 силовиків.

Як відомо, влада Туреччини наполягає, що треба вести війну проти "будь-якого виду тероризму, не тільки проти ІДІЛ. Зокрема, паралельно з початком авіаударів по ІДІЛ після нападу на кордоні, Туреччина почала бомбити позиції курдів, що завершило перемир'я між сторонами.